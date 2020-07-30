她模仿徐佳瑩曬「單身手冊」 網一看全跪：根本雙胞胎

歌手徐佳瑩和導演比爾賈結婚2年多，28日開心宣布懷孕喜訊，讓粉絲及演藝圈好友又驚又喜。近日一名女網友上傳自拍照，結果獲得廣大迴響，因為長相激似徐佳瑩本人，簡直是同個模子刻出來的。

原PO在「Dcard」分享對比照，只見徐佳瑩留著烏黑長髮，露出上排牙齒微笑，開心拿著孕婦手冊自拍，而原PO同樣留著長髮，拍照角度、表情和徐佳瑩一樣，不過手中拿的卻是「單身手冊」，乍看之下還真的分不出本尊是誰。原PO笑說「朋友都說我們長得很像，其實我比較希望像的是聲音，因為我是音癡」。

照片在網上曝光，引來網友熱烈回應，「妳到底付了多少錢叫徐佳瑩拿單身手冊？」、「傻眼，超爆像！」、「超像！我反覆看了超多次」、「妳走在路上沒被懷疑過是徐佳瑩本尊嗎？」、「失聯的雙胞胎？」、「太像了，一下沒反應過來以為是本人」、「都市傳說是真的」、「真的很像，一眼晃過去會認錯的程度」。