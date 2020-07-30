最狂下午茶！上班爽喝「清涼啤酒」 員工福利羨煞一票網友

現在有越來越多公司提供下午茶來犒賞員工，不過你有看過這麼狂的嗎？日前有網友分享公司的下午茶，除了常見的飲料、零食外，最讓人驚豔的莫過於「啤酒機」，讓一票網友暴動直呼「還有缺人嗎？」

原PO在「Dcard」發文，公司提供清涼爽口的啤酒機，每個月有六桶的額度，根本多到喝不完，而且老闆允許員工上班喝酒，再來零食是基本標配，每次開團訂購大家都一窩蜂點餐，來上班後已經胖了好幾公斤。

員工福利當然不能少，原PO提到，每個月會幫同事慶生，「記得上個月好像是吃LadyM」，而且有新人報到就不用準備午餐，因為會吃披薩歡迎新員工加入，「老闆真的很大方，去年尾牙吃全台唯一擁有米其林三星的頤宮中餐廳，完成人生第一次摘星，爽到歪頭」。

貼文曝光後，引來網友羨慕留言，「有這麼多的食物，簡直是天堂」、「好奇在哪裡，好想明天就去面試」、「拜託我準備好履歷了」、「好幸福，每天都期待上班」、「永遠是別人家的公司」、「求開職缺，要我做打掃工作也行」、「福利好到嚇人」。

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