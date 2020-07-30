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米粉湯加「1甜點」美味更升級！ 網驚：原來還有這招

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享一道自製的特殊料理，只見他在肉燥米粉裡加入紅白小湯圓，讓網友們看了紛紛大讚「懂吃欸！沒想到可以這樣搭配！」圖擷自我愛全聯-好物老實説
一名女網友分享一道自製的特殊料理，只見他在肉燥米粉裡加入紅白小湯圓，讓網友們看了紛紛大讚「懂吃欸！沒想到可以這樣搭配！」圖擷自我愛全聯-好物老實説

一講到湯圓大家立刻會聯想到許多甜點，不過其實湯圓煮成鹹的也別有一番滋味。昨（29日）一名女網友分享一道自製的特殊料理，只見他在肉燥米粉裡加入紅白小湯圓，可口模樣讓人看了食指大動，也讓網友們看了紛紛大讚「懂吃欸！沒想到可以這樣搭配！」

「米粉湯為什麼加湯圓，他們兩個本來就是好朋友好嗎！」昨日一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享紅白小湯圓的隱藏版吃法，只見她把小湯圓煮進肉燥米粉裡，最後再配上香菜和油蔥，讓人看了口水直流。

原PO表示，不需要煮一大鍋，一個人也能享受大鍋米粉湯圓的滋味，而這道一人獨享的獨門料理也讓網友們紛紛留言「冬至這樣很方便，一個人自己住的小確幸」、「標準的鹹湯圓還不用準備好多配料，這招學起來」、「好聰明耶，不用煮一鍋又吃不完了」。

創意料理也讓許多網友大讚「第一次看到！學起來」、「配在一起煮，看起來非常好吃！改天也來做做看！」、「好棒的搭配！只搭過辛拉麵也很好吃！」、「不錯耶！筆記起來！今年冬至多一道快速鹹湯圓料理」、「很古早味耶，小時候阿嬤帶我去大廟拜拜吃的平安餐就是一大鍋的紅白湯圓米粉湯」、「有一點客家鹹湯圓的概念，創意十足」、「以前我公公是務農，我們煮米粉湯一定要加湯圓他說這樣才吃得飽」、「太聰明了，都沒想過用這麼簡單的方法煮這道料理！」

創意料理 冬至 甜點 小確幸

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