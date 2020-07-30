要求客製「月底的那種」老闆娘特製雞腿便當網笑翻：好豐盛

在台灣的便利商店普及度高，且店內販售種類多樣化，成為許多人居家生活的好鄰居。而近期有位網友分享在便利商店的禮品區，看到店員利用鋁箔包飲料，製作出一隻神龍，排列出「飛龍在天」的模樣，並在四周圍出一個擂台，重現了經典漫畫「七龍珠」的天下第一武道大會會場，以及收集七顆龍珠後叫出神龍許願的場景，讓原PO驚呼「被小7耽誤的美術設計」。

2020-07-29 16:29