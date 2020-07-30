要求客製「月底的那種」老闆娘特製雞腿便當網笑翻：好豐盛
不少人在月底發薪日前，會過得比較拮据，也有一些省錢絕招。有網友在臉書發文表示前幾天中午買了一份雞腿便當，對老闆娘說要「月底的那種」便當，結果拿到出乎意料的午餐，網友看到照片後不禁笑翻，直呼「老闆娘好貼心！」
一名網友在臉書社團「爆笑2公社」PO文，貼出一張雞腿便當的照片，原PO向便當店老闆娘要求客製「月底的那種」配置，從照片中可以看到便當有5樣菜，螞蟻上樹、咖哩、蒸蛋、沙拉與豆干，相當豐富，除此之外還有一支「雞腿形狀」的白飯。
貼文共有3000多人按讚，網友們看到紛紛在底下留言「雪白的白斬雞」、「求買的地方」、「感覺很飽」、「好豐盛」、「老闆娘好貼心」、「捏成這樣也很辛苦哈哈哈哈」、「這個厲害了...可以用醬油拌一拌，顏色會不會更像？」、「這叫飯腿」、「就算月頭也吃不起這樣的菜色」、「這個便當我可以」。
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