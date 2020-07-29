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驚人！超厚2800度鏡片看過嗎？ 網驚呆：可以防彈吧
民眾若是高近視族就必須戴上配有厚厚一層鏡片的近視眼鏡，過去就曾看過網友分享破千度的近視鏡片相當的厚，引起網友討論，然而昨（28日）有一名網友PO出2800度鏡片更是不少網友驚呼不已。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文分享一副度數高達2800度的眼鏡，鏡片厚度目測將近有3公分，超誇張鏡片也引來大批網友按讚留言。
超厚鏡片的照片吸引近5千名網友按讚，就連近視度數破千的網友都不禁直呼，「看完了我突然覺得我1200好像還好...」、「這太扯了！我一千度就很厚了...」、「1000度左右就要雷射手術了...」。
網友們也紛紛留言讚嘆，「真的有這種度數嗎？」、「這戴上去，鼻樑撐不住吧」、「實在是好奇戴上去眼睛會變多大」、「沒近視戴下去可能秒暈」、「怎麼不乾脆去雷射？」
由於鏡片實在是太厚，不少網友都被這幅景象驚呆了，就有網友歪樓表示「這眼鏡有防彈功能吧？」、「這可以防彈了吧！」、「這根本就是防彈眼鏡吧」。
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