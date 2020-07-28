有誤解？他拍日本店家做「台北蔥麵包」 網笑翻：這誤會大了

如果想要吸引顧客，有些人會製作創意料理，不過這個你看過嗎？網友在「爆廢公社」分享一張照片，並表示「日本人一定對台灣人有誤解」，原Po指的是日本「青蔥麵包」，台灣普遍都是用蔥花在麵包上點綴提味，不過日本麵包店直接用蔥段，讓網友看了哭笑不得的表示「很大氣的日本人」。

原Po表示，「日本人一定對台灣人有誤解，蔥的麵包，從來沒看過用蔥段的.....」，從照片中看到，告示牌標註「台北蔥麵包」，不過內容物「蔥段麵包」，並非台灣麵包店常見的蔥花麵包，麵包上的蔥段看起來就像是韭菜，老闆用量大方也吸引網友回應。

有人認為可以嚐鮮看看，「好多蔥喔! 我愛」、「第一次看到，這樣不知道好吃嗎？」、「買來吃吃看 搞不好別有風味」、「這個我可以」、「真材實料，沒在客氣的」、「有差嗎？就跟台灣人吃壽司加烤肉片的，彼此而已」。

也有人覺得「看他蔥漲價的時候，還會不會這麼霸氣！」、「這誤會真的很大」、「蔥段跟蔥花是不同食物」、「可惡，感覺吃的時候就很妨礙咀嚼！」、「確定那不是韭菜嗎？哈哈哈哈，韭菜切這樣很正常」、「他沒有拿北海道那種大蔥一段就偷笑了（大蔥鴨手上那隻」。