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廚房傳「啾啾聲」土雞蛋自孵出小雞 網驚呼：快去買威力彩

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，昨天在家中突然聽見一陣陣「啾啾聲」從廚房裡傳出，仔細一看才知道，原來是先前放在廚房的土雞蛋因為天氣太熱，突然自己孵化了。圖擷自爆廢公社
一名網友PO文表示，昨天在家中突然聽見一陣陣「啾啾聲」從廚房裡傳出，仔細一看才知道，原來是先前放在廚房的土雞蛋因為天氣太熱，突然自己孵化了。圖擷自爆廢公社

近日天氣炎熱，許多地方都飆破38度高溫，家中若是不開冷氣，就會感到相當悶熱不舒服。對此，昨（27）日就有一名網友在PTTPO文表示，昨天在家中突然聽見一陣陣「啾啾聲」從廚房裡傳出，仔細一看才知道，原來是先前放在廚房的土雞蛋因為天氣太熱，突然自己孵化了，這讓原PO不禁開玩笑直呼「以後吃蛋要先用手電筒照了！」

原PO在文中提到，最近天氣不斷飆高溫，家中室內溫度也隨之升高，昨天岳母去朋友的土雞場拿幾顆土雞蛋回家，沒想到因為廚房的溫度太高，土雞蛋裡頭的小雞竟然自己孵出來、破殼而出，起初廚房先傳來「啾啾聲」，等到原PO跑進廚房才發現是土雞蛋孵出小雞。

從照片中可見，原PO怕小雞會失溫，所以先將土雞蛋與小雞放在餐巾紙上，只見破殼而出的小雞，有一身鵝黃色的毛，小小的身軀還不太會走路，乍看之下覺得超療癒！最後原PO也說明，岳父在今天已將孵出的小雞帶回去養雞場，並笑著說道「以後吃蛋前真的要用手電筒先照一下了！要不然會有陰影」。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，並紛紛留言「既然有緣就養了吧」、「這是緣分」、「該買威力彩了，感覺是好兆頭」、「真的有這種事？還好我買的雞蛋都直接丟冰箱」、「這樣以後吃蛋都會有陰影」、「金雞報喜，趕快去買威力彩，感覺一定會中」、「可以去買張威力彩了，搞不好小雞會幫你帶來好運，讓你成為31億頭獎得主」、「還好小雞破殼而出了，不然就會吃到道地的越南鴨仔蛋」。

不過事實上，小雞孵化的條件其實相當嚴苛，溫度需要維持在攝氏37度左右，濕度則需在60-70%，就連空氣中的含氧量和孵化期間的轉蛋均會影響小雞的孵化結果。

PTT

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