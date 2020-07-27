台南點30元魚皮湯他一撈嚇壞「太划算！」 網狂敲碗：在哪？

台南市有許多當地美食，牛肉湯、碗粿、魚肉湯等，且價格都相當親民便宜，有網友PO出台南一碗魚皮湯，價格僅30元，湯內竟有一大塊魚肉，幾乎是湯匙的兩倍大，其他網友看完也直流口水，狂問「在哪？」、「哪家？」有台南網友表示，「七股將軍馬路旁邊都虱目魚塭，養殖漁業發達，賣30元是有可能的」。

有PTT網友PO出一張魚皮湯的照片，只見湯內有一塊超大魚肉，幾乎已是湯匙的兩倍大，他表示，「這樣一碗只要30元，把這塊肉切成幾塊，說是魚肉湯賣我60元我都會覺得還不錯欸」，他也揭曉這家是「鑫鱻美食，位在台南東區裕農路」。

其他網友則表示「虱目魚皮湯離產地近當然便宜」、「七股將軍馬路旁邊都虱目魚塭」、「台南的養殖業發達，30元魚皮湯是有可能的」、「這價格我一定吃爆」、「台南連鰻魚都有養，虱目魚比滷肉飯還氾濫」、「這魚肚吧？練太壯只好當魚皮賣？」、「這價格明明正常」、「這很新鮮，都是早上現買的虱目魚」。