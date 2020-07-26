婚宴現場3名新娘全叫「陳怡君」 網笑：妳到底嫁給誰？

取名字是一大學問，有些名字很常見俗稱「菜市場名」，但名字與他人相同容易被誤認、誤植，不小心還會鬧出笑話。日前有網友去參加婚禮，意外發現2樓宴會廳的新娘全叫「陳怡君」，神巧合笑翻千名網友。

原PO在臉書社團「爆笑公社」分享一張樓層照片，只見2樓宴會廳有3場婚禮，但新郎娶的新娘全叫「陳怡君」，不僅同名同姓，連發音都相同，原PO見狀忍不住開玩笑說「不好意思，這位（陳怡君）小姐，妳到底要嫁幾個老公？」

照片曝光後，湧入大批網友按讚留言，「大事不妙，被穿幫了」、「跑三場，好累哦！」、「動漫是出租女友，現實是出租新娘」、「這如果是女方親友，很難選擇要去哪一場」、「人家是一夫多妻，而怡君是一妻多夫」、「愛是道綠光如此美妙」。