環島標語見「求婚字樣」！同行友人直白回應笑翻網友：Wenyu快點頭

不少人利用火車、汽車、機車、單車甚至徒步來完成環島計畫，但近幾年也流行KUSO環島的作法。日前一名女網友停等紅燈時，發現前方騎士背後貼著環島標語，其中最大亮點是裡頭出現求婚字樣，甜蜜告白讓眾人直喊「女主角快點頭答應」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享一組照片，這名騎士貼著環島標語「我有社交恐懼症，人生充滿障礙，與女友交往10年想做點瘋狂事，於是選擇24小時環島一圈，帶著毅力與決心想大聲說『Wenyu，嫁給我』」。有趣的是，同行友人板子上寫著「Wenyu嫁給他」、「Wenyu該嫁了」，以及對環島感想的直白回應，讓人看完忍不住嘴角上揚。

照片在網上曝光，引來一票網友留言笑說「好朋友真難當」、「Wenyu還不出來面對」、「有這樣的好朋友真好」、「朋友表示：快嫁！ 不然我們會被操死」、「Wenyu妳在哪？快嫁了啦！」、「好特別的求婚」、「好好笑，Wenyu突然爆紅」 、「Wenyu不嫁，我可以嫁給原PO」。