太神奇！他照「都市傳說」這樣做 下一秒對發票中1600元

昨（25）日5、6月期統一發票中獎號碼出爐，不少民眾都開始拿起家中厚厚的一疊發票在電腦前兌獎，就是想看看自己能不能受到財神爺的眷顧，成為千萬富翁，不過隨著近期威力彩、各種票券抽籤、兌獎興盛，關於中獎的偏方也就受到關注。對此，就有一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文表示，他聽說有個可以讓發票中獎的「都市傳說」，沒想到經過他親身試驗過，還真的讓他中了1600元。

原PO在文中提到，昨日他在對發票時，突然想到有個「都市傳說」就是對發票前要先去廁所上大號，上完回來再對發票就有很大的機率會中獎，沒想到原PO真的照著「都市傳說」去做，果真就幸運的中了1600元。

從原PO貼出的照片中可看見，4張發票分別有一張與頭獎「33657726」的末4碼相同，都是「7726」，獲得獎金1000元，而其他兩張則是與頭獎的另外一組號碼「06142620」的末3碼相同，最後一張是增開六獎「790」相同，因此總共獲得一張1000和3張200元的中獎發票，一共1600元，這樣結局讓網友都驚呆，並趕緊照做希望也能被財神爺眷顧。

PO文一出後便引起網友熱議，紛紛留言回應「真的要先上廁所先」、「我好像也是上完廁所對獎，結果真的中5個號碼，真的有效」、「那我也要來醞釀一下」、「長知識了！原來要這麼做啊！」、「這次沒中的，下次真的要大完再對獎」、「我之前也是大完之後，直接中1000」。