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送瓦斯收到「一捲2000元硬幣」 網見包裝暴動：拿回家當古董
不少人討厭收到一堆硬幣，尤其金額又較大時，但你有看過這種包裝的硬幣嗎？近日有網友表示日前送瓦斯到客戶家，沒想到卻收到一綑未拆封的50元硬幣，讓他好氣又好笑，照片在網上曝光，眾人全驚呼「好想要，快保存起來當古董」。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，送瓦斯到某客戶家總計2280元，原以為會收到2張藍色大鈔，怎料竟是一綑50元硬幣，包裝上寫著「中央製幣廠，50元硬幣40枚」，相當現金2000元，加上6枚50元硬幣，總共收到2300元，讓他笑說「給我這一根，找您20元」。
貼文引來網友按讚留言，「這個50元超金又超亮，亮到會懷疑是真是假」、「不錯，很有重量感」、「好想來一根」、「好酷喔！我看到的都是散的，沒看過包成這樣的」、「我不介意你可以送我」、「國家貨幣廠出爐，保證沒有假幣」、「我很愛方便攜帶，還不用算錢」、「當古董都不為過」。
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