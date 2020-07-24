不愛用皮夾！他用橡皮筋綁鈔票竟被笑 網友安慰：有錢人都這樣做

現在的人隨身都有個皮夾，不僅放錢還會有信用卡、證件等物，但也有少數人不習慣使用錢包。就有一名網友不喜歡用皮夾，因此鈔票都會使用橡皮筋綑綁住，日前外出購物時，一對情侶發現後竟嘲笑他跟不上時代，讓他聽了心裡很不是滋味，貼文想問鄉民們「請問這樣真的很俗嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己很不習慣用皮夾，不管是長夾或短夾都一樣，所以他都將鈔票用橡皮筋捆在一起。日前他去買東西，結帳時掏出一捆鈔票，後方一對情侶見狀竊竊私語地說「什麼年代了，還用橡皮筋綁錢」，但一席話都被原PO聽進耳裡，失望的說「為何要傷害我這幼小的心靈」。

貼文引來逾萬名網友點閱，許多人安慰原PO說「現在年輕人都用名牌包，但裡面只有健保卡跟幾張百元鈔」、「口袋掏出來的是一壘，這才是霸氣，名牌包有可能空包」、「他們沒錢所以從不用橡皮筋」、「錢包只能裝卡或零錢」、「他們住海邊嗎？為什麼不能用橡皮筋綁？」、「不用管他們，做自己就好」、「錢夠大包，用什麼裝不重要」、「有一大疊錢用草綁也沒關係，沒錢就算是名牌皮夾也沒用」。

還有人認為這對情侶大驚小怪，「用橡皮筋綁錢的才是大佬好嗎」、「他們根本不識貨，橡皮筋還是入門的，改天他們遇到用麻繩的更猛」、「有錢才能綁好嗎？只有一張要怎麼綁？」、「沒見識！有錢人都用橡皮筋」、「用橡皮筋綁錢的都非富即貴」。