超可愛手作！為一碗泡麵 她DIY整間教室 「姐吃的是回憶」

很多人都有在高中教室吃泡麵的回憶吧！放學後來碗泡麵，熱水沖下去，濃郁的香氣四溢；還在聊天打鬧的同學們忽然停下動作，本來沒感覺，但聞著聞著就餓了，大家開始找兇手，「厚！有夠香，XXX居然在吃泡麵？」「分我一口啦！」

碗麵造型的icash相當精緻可愛。 圖片來源／ Dcard

Dcard有位女網友入手碗麵造型的icash，「想到以前高中放學班會的時候，有人竟然泡泡麵吃，所以想動手做個場景，還原一下那畫面。」

準備的材料有飛機木、細木條、硬紙板。將飛機木、細木條依序切割、拼裝、黏貼，做出課桌椅、講台；在硬紙板上畫出門窗，挖空黏上透明板，再用木條做出造型，完成門窗。將課桌椅就定位，再放上背景，還原教室場景。

原PO也很注重氣氛細節，「用太陽光跟教室喬一下方位，喬出個夕陽西下...教室正好被一半陰影遮住的時刻」她想起高中傍晚，大家懶洋洋肚子咕嚕咕嚕叫，桌上放著剛泡的熱騰騰泡麵...準備3分鐘後開吃。隔壁同學抱怨：「厚！整間都你的肉燥味啦」。原PO手把手教學，有興趣的人可試著做看看。

成品相當可愛，雖然比例上泡麵稍微大了些，網友讚嘆：「好喜歡這樣的作品，回憶滿滿」、「這是一個為了一碗泡麵做了一間教室ㄉ故事」、「被大學耽誤的手工達人？」。也有人笑說「這碗泡起來，可以四個人吃」、「比例的話麵好像有點太大碗了，但場景超強啊啊！神還原您太厲害了！」PO文也釣出了DIY同好，分享可愛小書桌「我也有，我還做了抽屜，兩邊都可以動，哈哈哈！」