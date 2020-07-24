快訊

台北38.2度！熱刷新4歷史紀錄 氣象局：恐更高溫

搥心肝！20分之1的威力彩憾事 4注中貳獎和25億擦身過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超可愛手作！為一碗泡麵 她DIY整間教室 「姐吃的是回憶」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友相當用心，用光影營造出放學時分「夕陽西下」吃泡麵的感覺。 圖片來源／Dcard
女網友相當用心，用光影營造出放學時分「夕陽西下」吃泡麵的感覺。 圖片來源／Dcard

很多人都有在高中教室吃泡麵的回憶吧！放學後來碗泡麵，熱水沖下去，濃郁的香氣四溢；還在聊天打鬧的同學們忽然停下動作，本來沒感覺，但聞著聞著就餓了，大家開始找兇手，「厚！有夠香，XXX居然在吃泡麵？」「分我一口啦！」

碗麵造型的icash相當精緻可愛。 圖片來源／Dcard
碗麵造型的icash相當精緻可愛。 圖片來源／Dcard

Dcard有位女網友入手碗麵造型的icash，「想到以前高中放學班會的時候，有人竟然泡泡麵吃，所以想動手做個場景，還原一下那畫面。」

準備的材料有飛機木、細木條、硬紙板。將飛機木、細木條依序切割、拼裝、黏貼，做出課桌椅、講台；在硬紙板上畫出門窗，挖空黏上透明板，再用木條做出造型，完成門窗。將課桌椅就定位，再放上背景，還原教室場景。

原PO也很注重氣氛細節，「用太陽光跟教室喬一下方位，喬出個夕陽西下...教室正好被一半陰影遮住的時刻」她想起高中傍晚，大家懶洋洋肚子咕嚕咕嚕叫，桌上放著剛泡的熱騰騰泡麵...準備3分鐘後開吃。隔壁同學抱怨：「厚！整間都你的肉燥味啦」。原PO手把手教學，有興趣的人可試著做看看。

成品相當可愛，雖然比例上泡麵稍微大了些，網友讚嘆：「好喜歡這樣的作品，回憶滿滿」、「這是一個為了一碗泡麵做了一間教室ㄉ故事」、「被大學耽誤的手工達人？」。也有人笑說「這碗泡起來，可以四個人吃」、「比例的話麵好像有點太大碗了，但場景超強啊啊！神還原您太厲害了！」PO文也釣出了DIY同好，分享可愛小書桌「我也有，我還做了抽屜，兩邊都可以動，哈哈哈！」

女網友用飛機木、細木條做出課桌椅。 圖片來源／Dcard
女網友用飛機木、細木條做出課桌椅。 圖片來源／Dcard

泡麵 DIY 公立高中

延伸閱讀

哪種乾泡麵最好吃？ 老饕大推「必囤3款」

大學選填志願遭反對！父母：之前你判斷都錯誤 現在要插手

科大擊敗台大！ 三大夢幻產業企業最愛學校排行曝光

相關新聞

超可愛手作！為一碗泡麵 她DIY整間教室 「姐吃的是回憶」

很多人都有在高中教室吃泡麵的回憶吧！放學後來碗泡麵，熱水沖下去，濃郁的香氣滿溢飄散，還在聊天打鬧的同學們忽然停下動作，本來沒感覺，但聞著聞著就餓了，大家開始找兇手，「厚！有夠香，XXX居然在吃泡麵？」「分我一口啦！」

三倍券信封套「撞袋」繼光香香雞 網笑炸：難怪覺得眼熟

三倍劵自15日上路後，引發不少話題討論，其中，根據經濟部統計，截至21日晚上10時，已經有1248.5萬人領取紙本券，先前紙本三倍券塑膠卡套遭批評不環保，還有網友發現紙本三倍券的信封套圖案和美國量販店Target的購物袋設計相似，現在又有網友發現「撞袋」。

以為豔遇！女子搭話問「你要去哪」 結局糗爆闖紅燈逃跑

日前有網友表示停等紅燈時，右手邊的女騎士突然轉頭看向他問了句「你要去那裡」，當下讓他內心嗨翻以為遇到豔遇，便帥氣回答「剛下班要回家」，怎料這時左手邊傳來一個女生聲音，他才意識到自己誤會，原來是朋友間在隔空說話，他尷尬之下油門加速直接闖紅燈，糗事笑翻一票網友。

女大生吃海底撈慶生 店員貼心手寫小卡引網開戰：一堆奧客

知名火鍋店「海底撈」向來以服務周到聞名，近日有女大生與家人前往慶祝生日，貼心的店員自動奉上小蛋糕及卡片祝賀，讓她相當感動。不過仔細一瞧才發現，店員將店名誤寫成「海派撈」，她忍不住笑問「吃到盜版？」

買「女高中生味芳香劑」 他怒刷一星批：根本阿嬤味

日本總有許多令人意想不到的神奇小物，這次引起討論的是車用「女高中生味芳香劑」。「女高中生」的味道聞起來究竟是怎樣呢？這款商品引起不少男性好奇，紛紛買回去體驗，然而實際效果似乎和想像的有點出入。

他蓋「白布藍字」避免搭車坐過站 近萬名網友大讚：恥度好高

在雙北，捷運和公車是大多數人倚賴的通勤工具，而有人長時間通勤上下班或者上下學，耗費不少精力，就會在車上打盹，卻因此發生睡過頭的窘境。日前，「台灣迷因 taiwan meme」臉書粉專PO出一張照片，一名乘客想出一種招數，不僅不用擔心因為太熟睡而睡過頭，也讓網友大讚該名乘客「真內行」。

少女分享「一招」拯救塌鼻樑 網見成效狂讚：真的有用！

五官深邃、立體的外表令人羨慕，許多女孩子就因鼻樑塌陷而困擾不已。一名女網友就分享自己透過「小撇步」拯救鼻樑的結果，經過6個月的實驗，沒想到竟真的有所成效，讓她非常開心。

公司印表機頻卡紙 女員工開蓋見「屍體」崩潰：老闆我想請假！

「印表機卡紙」相信是在職場打拚的上班族常遇到的狀況，不過有女員工在處理卡紙問題時，竟發現有隻「大強」卡在印表機內，讓她崩潰喊「老闆我想請假！」

流浪母雞睡土地公香爐！全身裹滿香灰 網友笑：前世記憶還在

這真是很神奇的景象，有網友到土地公拜拜時，意外發現有一隻母雞窩在「香爐」內，且這隻母雞還把自己全身沾滿香灰，讓網友傻眼，將照片po上「爆廢公社二館」與網友分享後，網友更是馬上聯想到「雞排裹粉」的景象，蓋起「地獄玩笑」樓。

2吋大頭照10張相館老闆誤洗成10吋2張 網笑翻：人生超前部署

溝通不良有時也會鬧出不少笑話，昨（20）日一名網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，近日他到相片沖洗店要求老闆洗2吋的大頭照10張，沒想到老闆竟誤會成「2張10吋」的大頭照，讓原PO忍不住開玩笑直呼「從頭到腳涼了87節」。

吃皮蛋瘦肉粥加不加肉鬆？ 高嘉瑜一張照掀兩派網友論戰

民進黨立委高嘉瑜昨日（20日）在臉書粉絲專頁PO出開會照，照片中最顯眼的是一碗灑上滿滿肉鬆的皮蛋瘦肉粥，這則貼文被網友轉至PTT，意外引發網友們「皮蛋瘦肉粥到底加不加肉鬆」的論戰。

全罩式安全帽真的有必要？ 網一張圖「破解迷思」

對機車族來說，一頂能在出事時保護頭部的安全帽十分重要，但哪種安全帽才最適合？《mobile01》上便有網友提出這樣的問題，他認為瓜皮帽舒適但保護力低，全罩式最安全、但既悶熱又佔空間，掛車外容易被偷。是否可以折衷選擇3/4安全帽就好，選購全罩式安全帽有必要嗎？

熱門新聞

60年前show girl選拔現場轟動 網驚：這顏質打趴現代人

女模秀「史上最性感連身泳衣」 網看呆傻問：這泳衣還口罩？

女大生吃海底撈慶生 店員貼心手寫小卡引網開戰：一堆奧客

郵局代領三倍券 行員把「男子老婆認成女兒」網爆笑

他為中頭獎到好市多買豬腳和吐司 網：完蛋要缺貨了

整車搬！好市多香魚氣炸完金黃酥脆 網暴動：我等一年了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。