以為豔遇！女子搭話問「你要去哪」 結局糗爆闖紅燈逃跑

日前有網友表示停等紅燈時，右手邊的女騎士突然轉頭看向他問了句「你要去那裡」，當下讓他內心嗨翻以為遇到豔遇，便帥氣回答「剛下班要回家」，怎料這時左手邊傳來一個女生聲音，他才意識到自己誤會，原來是朋友間在隔空說話，他尷尬之下油門加速直接闖紅燈，糗事笑翻一票網友。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，下班等紅燈時，右手邊有位女騎士主動搭話「你要去那裡」，他暗自心想難道這就是成熟大叔的魅力，便帥氣回答「就剛下班要回家」。

說時遲那時快，左手邊突然傳來女性聲音，笑著說「我要跟別人去吃飯」，原PO驚覺自己誤會「要聊天不會停在一起嗎？幹嘛要隔著我，當我是橫隔膜喔」，為了避免氣氛降到冰點，原PO闖紅燈逃離現場，這下沒了豔遇又可能吃上一張罰單。

貼文掀起網友熱議，「好有畫面感，真的容易誤會」、「敘述能力100分，我看的有滋有味」、「笑爆，拜託顧及生命安全啊！」、「好尷尬，版主的臉一定是脹紅的」、「把人夾中間聊天這個真的煩」、「雖然很瞭解你的創傷，但我還是笑到抽搐」、「大叔，我真的明白你的尷尬 」 、「這故事可以從早笑到晚」。

另外根據道路交通管理處罰第53條規定，駕駛行經有燈光號誌，管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1,800元以上5,400元以下罰鍰，提醒民眾應遵守交通規則，保護自己和用路人的安全。