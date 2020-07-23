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買「女高中生味芳香劑」 他怒刷一星批：根本阿嬤味

聯合新聞網 / 綜合報導
日本推出「女高中味車用芳香劑」，掀起一股話題。圖擷自Amazon
日本推出「女高中味車用芳香劑」，掀起一股話題。圖擷自Amazon

日本總有許多令人意想不到的神奇小物，這次引起討論的是車用「女高中生味芳香劑」。「女高中生」的味道聞起來究竟是怎樣呢？這款商品引起不少男性好奇，紛紛買回去體驗，然而實際效果似乎和想像的有點出入。

這款「女高中生味芳香劑」一推出就掀起話題，引起不少人好奇「女高中生味」究竟是什麼味道？不過部分網友好像失望了，紛紛在網購平台Amazon留下1星評價，「一聞就想吐，像奶奶房間的味道」、「有佛壇味」、「我感覺我的副駕駛座坐了一個阿嬤而不是女高中生」。

還有網友感性留言，「當我打開蓋子，我聞到了一股熟悉的氣味。真是懷舊……啊！沒錯！當我打開奶奶家的箱子，正是這種氣味。它彷彿讓我再次見到過世的奶奶，真是非常感謝！」不過因為沒有女高中生的味道，所以給出了1星評價。

甚至有網友建議可以將商品改名，主打「懷舊的祖母味」，「產品本身非常不錯，它讓我想起去世五年多的溫柔祖母」。

不過也有網友評價不錯，「不太像女高中生的味道，更像是性感的熟女」、「用了之後我媽媽問我是不是載過女生」。

日本 網購 高中生

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