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公司印表機頻卡紙 女員工開蓋見「屍體」崩潰：老闆我想請假！

聯合新聞網 / 綜合報導
公司印表機頻卡紙，女員工處理時在其中發現蟑螂屍體。 圖／翻攝自爆怨公社
公司印表機頻卡紙，女員工處理時在其中發現蟑螂屍體。 圖／翻攝自爆怨公社

「印表機卡紙」相信是在職場打拚的上班族常遇到的狀況，不過有女員工在處理卡紙問題時，竟發現有隻「大強」卡在印表機內，讓她崩潰喊「老闆我想請假！」

上班族除了日常事務外，也常需處理辦公室出現的各種狀況，其中「印表機卡紙」就是出現頻率相當高的問題。一位網友崩潰表示，她公司的印表機近日常常卡紙，剛剛又卡了一次，她打開後才發現在墨水匣下方卡了一隻大蟑螂，讓她瞬間「雞皮疙瘩」都站起來了。

雖然非常害怕，但卡住的「大強」屍體不能不處理，她只好鼓起這輩子所有勇氣，拿著筷子跟「撿骨」一樣，把牠的每個部位一一夾出。完成這項「壯舉」之後，她表示自己嚇得魂都飛了，向老闆喊話「想請假去收驚」！

看到她的驚悚遭遇，網友安慰「很勇敢」、「第一次都會怕，多撿幾次就不怕了」、「沒關係的，頭七那天牠會來謝謝你」，有人推測牠是被移動的撞針撞死，有人則搞笑回應「剛剛通靈了這蟑螂，蟑螂說：祂常常都會坐在列印頭上玩雲霄飛車，沒想到這次出事了，祂希望下次你們公司能買他牌的比較安全，最後祂謝謝妳幫他撿骨」。

也有人分享自身經驗，「我換色帶的時候，一拔起來還摸到小強卵……想說什麼東西脆了一聲～以為拔壞了」、「我們公司的印表機卡過一隻壁虎……當下我看了都傻了，因為還有血」、「我辦公室裡最近也卡卡的看完你文章我不敢掀開印表機」，還有腦筋動得快的人想起日前有女網友請外送員幫忙打蟑螂，建議她點外送求助。

上班族

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