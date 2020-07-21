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吃皮蛋瘦肉粥加不加肉鬆？ 高嘉瑜一張照掀兩派網友論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
立委高嘉瑜po出照片，其中加滿肉鬆的皮蛋瘦肉粥意外掀起網友爭論「皮蛋瘦肉粥該不該加肉鬆」。圖擷自高嘉瑜臉書
立委高嘉瑜po出照片，其中加滿肉鬆的皮蛋瘦肉粥意外掀起網友爭論「皮蛋瘦肉粥該不該加肉鬆」。圖擷自高嘉瑜臉書

民進黨立委高嘉瑜昨日（20日）在臉書粉絲專頁PO出開會照，照片中最顯眼的是一碗灑上滿滿肉鬆的皮蛋瘦肉粥，這則貼文被網友轉至PTT，意外引發網友們「皮蛋瘦肉粥到底加不加肉鬆」的論戰。

原po在ptt政黑板上轉貼高嘉瑜的貼文，並質問「肉鬆放到滿滿的，高嘉瑜高委員，你是吃肉鬆還是吃粥啊？拜託吃飯有點品味，不要吃粥灑滿肉鬆好嗎？」原po接著表示他為何發怒，「吃飯這樣破壞我們台北人形象。底下還有人留言台北人不懂吃，高嘉瑜是基隆人啦！」原po最後還不忘推薦自己覺得台北最好吃的肉鬆是位在大同區的「維豐肉鬆」。

此文意外掀起兩派論戰，有人認為「皮蛋瘦肉粥加肉鬆是什麼操作？我第一次看到」、「皮蛋瘦肉粥真的不宜有肉鬆，完全不對好嗎？老油條才是正統吃法。不要一念之差品味跟眉蓁一樣，善哉善哉」、「我天龍國人也沒看過這樣吃皮蛋瘦肉粥的...」、「台北人不這樣吃皮蛋瘦肉粥」、「我還以為肉鬆是清粥小菜才會出現的品項，沒想到皮蛋瘦肉粥也行啊」、「應該是助理買了難吃的皮蛋粥才要再加料」。

但也有網友表示皮蛋瘦肉粥加肉鬆很常見，「天龍國台大小福的皮蛋瘦肉粥真的會狂放肉鬆」、「肉鬆也加太少了，我吃的話會加更滿」、「常見吃法。也吃過皮蛋豆腐有撒肉鬆的，不錯吃」、「吃粥放肉鬆天經地義，吃之前還要攪拌均勻，人間美味！」、「其實我覺得這個搭配很讚阿XDD，我也這樣吃」。

這則貼文最後竟意外歪樓成討論皮蛋瘦肉粥怎樣才好吃，「我比較喜歡魚鬆」、「皮蛋瘦肉粥只能加油條......肉鬆加到粥裡對我來說是邪道」、「吃稀飯配肉鬆才好吃，加麵筋我直接倒馬桶」、「基隆人都配油蔥好嗎（並沒有」、「吃稀飯配豆棗是邪教徒，配豆腐啦！」

不過也有網友質疑高嘉瑜是在呼應國民黨高雄市長候選人李眉蓁日前出的MV其中一句「早餐到丹丹來碗皮蛋瘦肉粥，跟老闆拜託多加些肉鬆」，「看了推文眉蓁......應該就是玩梗吧」。

高嘉瑜 李眉蓁 小吃

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