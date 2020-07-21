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公司榮譽榜看起來豪華又莊嚴 網笑瘋：住中間層的比較貴

聯合新聞網 / 綜合報導
公司榮譽榜遭網友誤認成塔位。 圖擷自facebook
公司榮譽榜遭網友誤認成塔位。 圖擷自facebook

公司績效制度鼓勵員工奮發向上，但這種榮譽榜你想被登上嗎？近日有網友分享一張照片在「爆廢公社」，他表示看到某些公司的榮譽榜採中國風設計，乍看之下就像塔位，一張張照片登在牆上整齊排好，網友看了全笑瘋，直喊「好豪華、好莊嚴」。

原Po在「爆廢公社」上貼出一張照片，他表示「我一開始看到真的不覺得這是榮譽榜，以為是塔位…」，照片中看到，走廊採中國風設計，傳統燈配上鮮紅色地板，再加上一張張員工的照片整齊劃一，不注意看還真的會誤會，原Po認為這個設計「比我們辦公室的置物櫃還經典，那個設計師應該要打屁股」。

網友看了照片，有人認為設計太前衛，「好可拍，會想雙手合十啊」、「剛剛我也以為是」、「ㄧ晃眼看以爲是寺廟的先人區」、「傻眼，看起來氣氛詭異」、「糟糕的編排設計」、「哪個大師設計！佩服佩服」、「硬體廠商的燈光才要負責吧」。

也有網友歪樓，「差點覺得怎麼不來點大悲咒」、「請問那裡都唸什麼樣的經文」、「5～6層一位優惠100萬」、「沒有病痛了，好好跟著佛祖修行」、「地藏王怎麼還沒安上去」、「這樣很方便還不用找編號」、「住中間層的比較貴」。

爆廢公社

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