大號到一半「流動廁所被搬走」 恐怖經驗萬人笑瘋：移動城堡？

流動廁所體積小移動方便，不少戶外場所多會選擇安裝，但有網友表示自己在流動廁所上大號時，整間廁所突然被搬起來，而且移動一段距離，嚇得他趕緊壓住開鎖鈕，恐怖經驗笑瘋3.5萬人，大家看完直呼「屎速列車無誤」。

原PO在臉書社團「爆料公社」分享影片，表示朋友在廁所上大號，結果外面的人竟然在搬移廁所，重點是門有上鎖，外面會顯示紅色，照理說應該知道裡面有人，沒想到卻碰上流動廁所版《霍爾的移動城堡》。

影片中可見，流動廁所劇烈晃動，當事人用手壓住門，深怕不小心打開被看光，他無奈笑說「他們移完我的就去移別間了，我就繼續默默大便，然後裝沒事走出去，之後發現他們正在移一間也是紅色裡面有人的」。

貼文掀起網友們的熱議，「確定不是整人節目...哈哈」、「在台北拉屎，大完發現已經到新竹了」、「真流動廁所」、「我笑到肚子痛，屎上奇蹟」、「好險他們沒有推倒後才搬」、「哈哈哈...屎沒噴出來嗎？」、「好險不是搬上車」 、「好慘烈！好真實的場景」。