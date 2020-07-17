威力彩頭獎必中公式？他買2張說出關鍵字「先贏50％」

你買了嗎？昨(16)日威力彩開獎又槓龜，18.3億獎金累積到下一期，總獎金上看20億。威力彩至今已連槓45期，有網友好奇買威力彩是否有技巧？希望有深入研究的網友們大方分享心得，試圖終止連槓。文末還附上「祭品」，若是中了頭獎就抽200個8萬元，成功引起討論。

威力彩連槓順勢提升彩券銷量，有網友在PTT發文，好奇威力彩從2008年上市發行至今已有12年，若是長期統計下來「應該有脈絡可循」，想請教各路大神是否有增加中獎率的方法，並補充說明自己是公務員，已經先買了2張。

之前網傳有10大中獎公式「中年公務人員／老闆沒有印象因為生意太好／戴著眼鏡微胖／中等身材／長得有點像金正恩／剛好路過彩券行試試手氣／平常就有固定簽注的養牌習慣／中獎之後不會告訴同事／會拿來理財／會捐一部分做公益」。當時朱學恒還在臉書強調可以隨機組合，引來網友酸「一天到晚都嘛是公務員中獎」。

網友一見「公務員」這組關鍵字，直呼已經先贏50%了，「不然為什麼公務員這麼多人考」。不少網友也補充還要懂得下班經過買、累積長期購買習慣，就能符合台彩10大中獎者公式。

部分人則笑說「技巧就是買等下開出的號碼 」、「猜對的贏、猜錯的輸」，還預言最後的故事肯定是「公務員拿3倍券」中頭獎。槓龜後原po也在推文中回應，「我忘記要用三倍券買了」，直說自己對不起大家，無法抽出200人沾喜氣。

聯合新聞網近日整理出超強運星座買法，以及全台各縣市頭獎分布狀況，若是一心一意想中頭獎的民眾不妨參考看看，或許下個頭彩得主就是你。