兒初次煮飯意外出包 父傻眼：你是想吃爆米花喔！

暑假來臨，許多家長都會開始安排家中小孩參加戶外活動，或是幫忙做家事。但有位爸爸在網路上發文表示，安排就讀小學三年級的兒子，在暑假第一天的工作就是洗米煮飯。但意料之外的是，兒子居然忘記在內鍋加水，還天真地問他「爸爸為什麼米沒有煮？」讓他哭笑不得。

原PO於15日在「爆怨公社」發文提到，希望在暑假期間讓兒子獨力學會洗米煮飯的步驟，並耳提面命的說明「米洗好放入電鍋，開關壓下煮飯，等聽到飯鍋煮好飯的聲音後，就叫他把昨天的剩飯，放入電鍋加熱」。但原PO卻在幾分鐘後，才發現電鍋內鍋根本沒有加水，讓他直呼「你是想吃爆米花喔！」。

因平時都是姊姊負責煮飯，但兒子已經在旁邊觀摩多次，在追問之下才得知，犯此失誤的兒子僅是因為「忘記了」。讓這位爸爸哭笑不得的說「還好還有時間趕快來煮飯…」。

此文一出，這對父子逗趣的對話引起廣大網友的回應表示，「我小時候第一次洗米，想說怎麼洗水都還是濁的，然後就一直洗，洗到後來米飯煮出來還會反光」、「要出去吃的概念」、「多弄幾次就懂了，畢竟還小」、「佛系煮飯」、「小朋友肯動手做，都好啦」、「這還好，沒插電的更X北」、「多給他幾次機會就學會了，肯幫忙分擔家事都很好了」、「應該是爆米香哈哈」。