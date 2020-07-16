快訊

凡工大選拿蔡2700萬 被爆幕後主導的蝦皮負責人黃大維曾是柯P一號員工

數字對了就離職！威力彩中獎號碼出爐 獎金衝18.3億

兒初次煮飯意外出包 父傻眼：你是想吃爆米花喔！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友就讀小學三年級的兒子，暑假在家第一天的工作就是洗米煮飯，但居然忘記在內鍋加水。 圖／翻攝自爆料公社
網友就讀小學三年級的兒子，暑假在家第一天的工作就是洗米煮飯，但居然忘記在內鍋加水。 圖／翻攝自爆料公社

暑假來臨，許多家長都會開始安排家中小孩參加戶外活動，或是幫忙做家事。但有位爸爸在網路上發文表示，安排就讀小學三年級的兒子，在暑假第一天的工作就是洗米煮飯。但意料之外的是，兒子居然忘記在內鍋加水，還天真地問他「爸爸為什麼米沒有煮？」讓他哭笑不得。

原PO於15日在「爆怨公社發文提到，希望在暑假期間讓兒子獨力學會洗米煮飯的步驟，並耳提面命的說明「米洗好放入電鍋，開關壓下煮飯，等聽到飯鍋煮好飯的聲音後，就叫他把昨天的剩飯，放入電鍋加熱」。但原PO卻在幾分鐘後，才發現電鍋內鍋根本沒有加水，讓他直呼「你是想吃爆米花喔！」。

因平時都是姊姊負責煮飯，但兒子已經在旁邊觀摩多次，在追問之下才得知，犯此失誤的兒子僅是因為「忘記了」。讓這位爸爸哭笑不得的說「還好還有時間趕快來煮飯…」。

此文一出，這對父子逗趣的對話引起廣大網友的回應表示，「我小時候第一次洗米，想說怎麼洗水都還是濁的，然後就一直洗，洗到後來米飯煮出來還會反光」、「要出去吃的概念」、「多弄幾次就懂了，畢竟還小」、「佛系煮飯」、「小朋友肯動手做，都好啦」、「這還好，沒插電的更X北」、「多給他幾次機會就學會了，肯幫忙分擔家事都很好了」、「應該是爆米香哈哈」。

爆怨公社

延伸閱讀

拿三倍券換現金！好市多祭「3招」防堵 網讚：洗錢無望

哪種暑假作業最難？ 網曝超真實心聲「動手寫最難」

點豬排便當肉多到讓他嚇到 價格更是讓網友直呼太佛心

她釦子爆開胸部走光慶幸有人提醒 網友歪樓羨慕：奢侈的煩惱

相關新聞

兒初次煮飯意外出包 父傻眼：你是想吃爆米花喔！

暑假來臨，許多家長都會開始安排家中小孩參加戶外活動，或是幫忙做家事。但有位爸爸在網路上發文表示，安排就讀小學三年級的兒子，在暑假第一天的工作就是洗米煮飯。意料之外的是，兒子居然忘記在內鍋加水，還天真地問他「爸爸為什麼米沒有煮？」讓他哭笑不得。

女病患偷渡寵物進病房？她瞥見狗狗「一臉厭世」嚇壞

為了維護環境衛生，醫院向來禁止攜帶寵物入內，然而有病患帶小狗入住病房，離開時還將小狗留在病床上，將同房者嚇得不輕。

安裝師傅熱戀中？冷氣機管線彎成愛心掛牆上 網笑翻：愛意滿滿

炎夏到來，台灣天天挑戰溫度創新高，冷氣機成為不可缺的家庭用品，但你是否注意過家中冷氣管線裝法？有網友分享一張冷氣室外機的照片，笑稱安裝冷氣的師傅一定正在熱戀，引起網友熱烈討論管線安裝方法是否正確。

同事點牛排要求「4.7分熟」 男傻眼：是在算圓周率？

牛排吃法可算是一門學問，光是部位、嫩度、熟度都頗有講究。不過就有一位網友分享他的同事竟要求店家做出「4.7分熟」的牛排，生平第一次聽到這種點餐法也讓在場所有人都傻眼到不行。

蛋花湯快喝完竟撈出「金屬物」 網歪樓：老闆幫妳打9折

買外食最怕吃到異物摻雜在其中，近日有女網友外帶蛋花湯回家，沒想到喝到快見底時，意外撈出一枚10元硬幣，當下心情五味雜陳，不知該生氣還是該笑，照片在網上曝光，不少人留言笑說「現金回饋賺到了！」

阿財米糕老闆撿到槍！超狂回應顧客1星評價 網笑到要朝聖

台中清水知名50年老店美食小吃「阿財米糕」，不只外地遊客常排隊，就連在地人都會買來一飽口福，顧客大量光顧之下網路免不了湧入兩極評論。近日網友們瘋狂討論該店家的Google評價...

人行道撞見「小狗」直盯 他嚇壞飆髒話⋯真相出爐笑翻眾人

開車或騎車時路上若遇到貓貓狗狗，駕駛一不小心沒注意可能就會發生意外。有網友分享日前在人行道上發現一隻「小狗」，本想以車燈與喇叭將牠趕跑，但牠卻一動不動，眼睛還直愣愣地盯著他，讓他嚇到直飆髒話，釐清真相後更是笑翻眾人。

老闆娘後悔收200元紙鈔 網友供這招讓她轉念「決定保存下來」

我國的紙鈔可分為2000元、1000元、500元、200元、100元等四種面額，而當中的2000元和200元不僅少見，也最不受喜愛。一名開店做生意的女網友在臉書PO文表示收到女客人給的200元紙鈔，當下沒發現有破損，再加上這是合法的錢幣，因此一拿到後就收了起來，沒想到事後要把錢找出去卻碰壁，讓她有點懊悔，不過有網友提供了一個方法，讓原PO決定保存這張200元。

選擇題答案僅1選項！師「送分原因」曝光 網驚：全猜C穩被當

老師最怕學生考卷亂猜沒有認真作答，就有網友分享小孩的期末考卷，直呼「老師直接送分」，因為試卷選擇題只有一個答案選項，且印有「你沒看錯不用問監考老師」的字樣，讓人看完大感不可思議。

女大生用打工軟體找人搬家 應徵者自介讓她以為上交友平台

每年鳳凰花開就是畢業季節，許多畢業生開始忙著搬家或找新住處，一名女網友怕被當成有公主病，不敢找認識的人幫忙搬家，只好上打工平台APP徵人來協助，只是有些應徵者可能想認識這名女網友，在自我介紹部分讓人誤以為是在交友APP，讓女網友看了哭笑不得，貼文也引來網友們的熱議。

全聯粉絲團貼出「靈異照」 網友看到最後一張謎底揭曉

社區型超市「全聯福利中心」總是不斷創造話題，不管在產品或行銷手法上總是讓人眼睛一亮，利用臉書社群來行銷更是常常吸引到網友們的目光。昨（9）日全聯的粉絲專頁貼出了11張照片，張張都能看到詭異的人像，全聯小編還註解「膽小慎入！一次性公開！」只不過網友們看到最後一張照片謎題才揭曉，原來這是全聯創新的飲料促銷手法，讚嘆「只有全聯能超越全聯」。

她捏碎泡麵再加入調味料乾吃直呼超讚 老饕傳授美味升級秘訣

泡麵是許多人喜愛的食物之一，它不僅方便、快速還有許多口味，而泡麵不僅能煮成湯麵和乾麵兩種，甚至還能捏碎直接吃，台灣也做出科學麵、王子麵等直接食用的零食泡麵。一名女網友試著把肉燥泡麵捏碎後再倒入所有的調味料，攪拌後直接吃，讓她大讚真的好吃，網友們看了也紛紛提供自己獨創的吃法。

熱門新聞

「這是政府發給我的」國二兒子討不到三倍券 怒嗆母：妳侵占

同事點牛排要求「4.7分熟」 男傻眼：是在算圓周率？

麥當勞怎麼點最超值？內行人曝「激省吃法」：便宜又滿足

點豬排便當肉多到讓他嚇到 價格更是讓網友直呼太佛心

商品快過期怎麼辦？ 她見全聯這樣做大讚「太佛心」

民眾領不到三倍券「爆氣敲機台」 女店員心酸躲倉庫拭淚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。