安裝師傅熱戀中？冷氣機管線彎成愛心掛牆上 網笑翻：愛意滿滿

炎夏到來，台灣天天挑戰溫度創新高，冷氣機成為不可缺的家庭用品，但你是否注意過家中冷氣管線裝法？有網友分享一張冷氣室外機的照片，笑稱安裝冷氣的師傅一定正在熱戀，引起網友熱烈討論管線安裝方法是否正確。

一位網友在臉書社團「爆笑2公社」分享一張冷氣室外機的照片，只見平常沿著牆邊規整擺放的銅管，竟巧妙彎成大大的「愛心」，讓分享的網友戲稱「師傅一定熱戀中」。眾人看了也紛紛大笑：「默默的告白」、「再加上LED燈條或霓虹燈會更棒」、「感覺到師傅滿滿的愛意」、「裝個冷氣都是愛你的形狀」、「如不影響冷氣運作，我覺得是很好的作品」。

不過安裝師傅別出心裁的安裝方法，也引來正反兩派網友開戰，有的人認為這樣的裝法容易壞又浪費錢，「管會壞掉」、「這個師傅要抓來打屁屁，這安裝法花錢又浪費電」、「根本亂牽，水往低處流最基本了」。

但也有一派支持師傅，表示銅管長度安裝達到標準，還兼顧了美觀，是專業的表現。「專業，把很多細節計算進去，而且顧慮到美觀，這樣連下雨的落水低處都有做，才不會沿著管路流進家裡」、「原廠規定，銅管至少要3米長，一般都是盤在機器後方看起來美觀，這個安裝師傅很有才，這樣安裝只要業主能接受並沒什麼問題」、「這個施工很有才，也順勢做了回油彎，及保持了應有的長度」。

到底為什麼會用銅管來示愛呢？有人轉貼安裝師傅的發文，原來是因為「銅管太短太好裝」，安裝師傅的良心過不去，就加點創意把銅管彎成愛心形裝了。