蛋花湯快喝完竟撈出「金屬物」 網歪樓：老闆幫妳打9折

買外食最怕吃到異物摻雜在其中，近日有女網友外帶蛋花湯回家，沒想到喝到快見底時，意外撈出一枚10元硬幣，當下心情五味雜陳，不知該生氣還是該笑，照片在網上曝光，不少人留言笑說「現金回饋賺到了！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，買了青菜豆腐蛋花湯，沒想到竟撈出10元硬幣，而且快喝完才發現，「當下差點就咬下去，還好有看到不然就完了」，特別經驗也讓她自嘲「賺到的10元硬幣一定要裱框，絕對不能花要留做紀念」。

貼文掀起網友們的熱議，「再來一碗的意思」、「許願池的概念」、「喝湯還有錢賺，明天吃飯或是乾麵看看有沒有鈔票」、「折10元真好」、「挖到寶，我寧願吃到這個也不要吃到蟑螂」、「有洗錢的嫌疑」、「老闆幫妳打9折」 、「真正的海底撈」、「半買半相送」。