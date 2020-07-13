阿財米糕老闆撿到槍！超狂回應顧客1星評價 網笑到要朝聖

台中清水知名50年老店美食小吃「阿財米糕」，不只外地遊客常排隊，就連在地人都會買來一飽口福，顧客大量光顧之下網路免不了湧入兩極評論。近日網友們瘋狂討論該店家的Google評價，不是因為太難吃被給1顆星，而是老闆宛如「撿到槍」的回應幽默感爆表，令網友們給予高度評價，笑說「很少看過這麼中肯又理性的回覆，簡直是台中傳統美食之光！」，狂到讓鍵盤前的大家想去朝聖。

昨（12）日臉書粉絲專頁「貝殼seafood心靈成長教室」分享，台中清水米糕最推薦阿財，除了米糕好吃，還稱讚「經營者在Google地圖上的評論也相當合我口味，很少看過這麼中肯又理性的回覆，簡直是台中傳統美食之光！要說老闆撿到槍也不違和，畢竟那邊是台中海線」，並貼出29個顧客1星評論。

一年前有顧客留了1星評論表示，「都站在櫃台前了，櫃台人員還不服務我，還要隔壁人員向我詢問點什麼」，老闆回應「抱歉~我們打算在不久的將來，請這位員工退休，再給我們一點時間，對不起」。

還有一位顧客給了1星評論說「豬肉太肥，豬油太多有點膩」，老闆對此回應「我會叫豬減肥，謝謝你的寶貴意見」；另一個1星評論表示不滿意「點了米糕、乾麵、滷蛋、四神湯還有肉羹湯，感覺很普通」，老闆回擊「美味的秘訣就是加入一點平凡的美好~（要吃到驚豔的料理，花135會不會太少）」。

6個月前某顧客嫌棄地說「米糕肥肉太多了，只有一小塊肉，吃起來很噁心。乾麵還不錯吃」，老闆不甘示弱的回「我們肥肉的確給得很大方，瘦肉固定一塊跟你給的星星一樣」。另外還有顧客覺得店家食物不好吃「名過於時，我很遺憾」，老闆再嗆「很遺憾讓你遺憾，而且你打錯字了，你的國文老師肯定也很遺憾」……

一系列的老闆回覆讓網友們笑掉大牙，反而激起大家想到店家朝聖的慾望，「越這樣寫，我就越想去吃，老闆很有趣啊」，有人發問怎麼會發現這麼有趣的東西？原來是「貝殼seafood心靈成長教室」在Google查營業時間意外發現老闆這麼有料，甚至有網友說被老闆各種爆笑留言療癒了「這一篇可以一掃星期一的不愉快」。

不過也有人認為店家在某一回覆裡使用精神疾病與身心障礙人士的字詞有失中肯與理性，還有人持負面意見表示，「我在地人從小吃到大，味道真的沒有以前好了⋯⋯而且也漲得離譜」、「看完真的不會想去吃，一顆星也太多」。