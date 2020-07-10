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女大生用打工軟體找人搬家 應徵者自介讓她以為上交友平台

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女大生上打工APP徵人來幫忙搬家，但有些應徵者的自我介紹讓她看了還以為是在上交友APP。 圖／ingimage
一名女大生上打工APP徵人來幫忙搬家，但有些應徵者的自我介紹讓她看了還以為是在上交友APP。 圖／ingimage

每年鳳凰花開就是畢業季節，許多畢業生開始忙著搬家或找新住處，一名女網友怕被當成有公主病，不敢找認識的人幫忙搬家，只好上打工平台APP徵人來協助，只是有些應徵者可能想認識這名女網友，在自我介紹部分讓人誤以為是在上交友APP，讓女網友看了哭笑不得，貼文也引來網友們的熱議。

這名女網友在《Dcard》貼文表示同住的室友都畢業了，因為自己延畢，因此得找新的住處，不過她不好意思找曖昧的對象來幫她搬家，怕被當成公主，於是只好利用打工平台APP來找人幫忙。

原PO說收到好幾位應徵者的自我介紹，但內容讓她覺得像是在交友軟體上的自我介紹，她貼出和對方對話的截圖，當中有愛健身的人，自曝練舉重2年；還有邀她一起上健身房，願意教導健身的網友；更有籃球隊的學生搬出貓咪來當加分題，搞笑的說自家的貓會後空翻也會搬家，無厘頭的介紹讓原PO很傻眼。

原PO最後還是有找到人來幫忙，雖然對方不是肌肉棒子，家裡也沒有會搬家的貓，但是卻非常細心又有耐心，幫忙搬了好幾趟讓她很感動，貼文一出引來網友熱烈討論，許多人都對有養貓的應徵者特別有興趣，「哈哈哈…真的不干貓的事，但是加分」、「哈哈哈，我想看會後空翻的貓」、「我想看會搬家的貓長怎樣」、「看到養貓我飯噴出來」、「養貓真的加分」、「查了後空翻的貓，原來這個意思跟要不要上來吃個泡麵意思雷同」、「貓那個很幽默，是我會選他」。

女大生貼出和應徵者的對話截圖。 圖／翻攝自《Dcard》
女大生貼出和應徵者的對話截圖。 圖／翻攝自《Dcard》

女大生貼出和應徵者的對話截圖。 圖／翻攝自《Dcard》
女大生貼出和應徵者的對話截圖。 圖／翻攝自《Dcard》

女大生貼出和應徵者的對話截圖。 圖／翻攝自《Dcard》
女大生貼出和應徵者的對話截圖。 圖／翻攝自《Dcard》

女大生貼出和應徵者的對話截圖。 圖／翻攝自《Dcard》
女大生貼出和應徵者的對話截圖。 圖／翻攝自《Dcard》

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