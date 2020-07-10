她捏碎泡麵再加入調味料乾吃直呼超讚 老饕傳授美味升級秘訣

泡麵是許多人喜愛的食物之一，它不僅方便、快速還有許多口味，而泡麵不僅能煮成湯麵和乾麵兩種，甚至還能捏碎直接吃，台灣也做出科學麵、王子麵等直接食用的零食泡麵。一名女網友試著把肉燥泡麵捏碎後再倒入所有的調味料，攪拌後直接吃，讓她大讚真的好吃，網友們看了也紛紛提供自己獨創的吃法。

這名女網友在臉書「爆廢公社」貼出自己拿統一肉燥麵乾吃的照片，有別於一般人將泡麵煮熟吃，原PO則是將麵體捏碎，然後再加入油包、粉包等全部的調味料，混和攪拌之後再拿湯匙直接吃，讓她大讚「乾乾的吃真好吃」。她說目前只有試過這一款老牌泡麵，味道讓她很滿意，但他也好奇自己這樣做是否與眾不同，PO文詢問網友們「這樣應該不奇怪吧？」

許多人看了紛紛表示自己也會這樣做，「從小這樣吃，但周遭的朋友都覺得很奇怪，遇到同好真開心」、「超好吃，吃不膩」、「比起科學麵，這俗又大碗」、「國小時也很愛這樣吃」、「小時候很喜歡這樣吃，但粉真的只能加1/3或一半」、「覺得以前的這樣吃比較脆，現在麵體沒以前脆」、「肉燥先用手揉到有融化再倒，很香」、「這個我從來沒有用水泡來吃過」、「原來我不孤單」。

還有人也分享其他口味的泡麵滋味，「排骨雞麵也不錯」、「統一蔥燒牛肉麵更美味」、「維力雞汁麵俗擱大碗，也可以直接吃，不用調味」、「乾吃維利炸醬麵」、「以前還有香菇肉燥口味也不錯」。更有老饕傳授好吃的秘訣，「別全吃完，加熱水還能喝湯」、「油蔥包跟草莓醬、愛玉、洋芋片可以一起拌進去，超級好吃」、「先捏碎，袋子打開後再用溫冷水泡1~2分鐘後水倒掉，再加入調味醬粉辣粉等，攪拌後即可享用，麵體外軟內脆好滋味」。