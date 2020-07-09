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妻瘋網拍淘寶買了整整「50公斤」 夫苦惱：該剁誰的手

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／擷自《爆怨公社》
圖／擷自《爆怨公社》

現在的網拍又快又方便，很多人為了獨特商品或便宜價格會選擇海外電商，但小心一不注意買太多！爆怨公社》上便有一名先生分享他老婆的豐厚「戰果」，他老婆愛在大陸的購物網站淘寶上購物，這次整整買了「50公斤」，還對他說「都是很平常要用的東西」，讓他不知該如何是好。

該網友表示，在此之前他老婆也曾經買過「28公斤」的網拍，當時便曾對她開玩笑，說再買那麼多，就要剁她手手，沒想到甚至現在變本加厲出現「50公斤」的商品！他還貼出商品送來的照片，共有四大袋麻布袋。每一袋不但塞得爆滿，大小還十分驚人。

網友還補充說，他們沒有要買來做網拍、也不是要做生意，既然老婆說是平常要用的，他也只能苦笑表示沒辦法剁老婆的手，看來只能剁自己的手了。

對此網友們也嘖嘖稱奇，好奇他的老婆究竟買了什麼東西，紛紛對原PO喊話「求開箱」。有人則專業表示「每次平均都好幾公斤，因為越重運費越划算」、「買家具或日用品很容易上百公斤」；也有人開玩笑「剁手沒用，愛買的人都是千手觀音」、「原PO不要再唸他老婆了，不然下次收到的可能就是100公斤或一個貨櫃啦。」

網拍 爆怨公社 淘寶

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