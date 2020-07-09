愛玩女兒突拿全班第一 媽媽神回讓網友笑問「心理陰影」

還在求學的學生拿到好成績時，可能都會想和自己的父母報喜，以獲得一點肯定。《Dcard》一位網友正就讀國中的妹妹拿了全班第一，媽媽得知時的反應卻超奇葩，原PO因此笑到不行，還要媽媽「不要跟妹妹說」，網友們看了也笑「妹妹心理一定超受傷」。

根據原PO貼出的貼文，媽媽先是傳訊表示「你妹竟然考全班第一！」、「好可怕！我國中時從沒考過第一名」，原PO笑回「這時候不是應該開心嗎」，媽媽卻接著說「我是想說她被外星人附身了嗎」；原PO跟著回「那外星人的功課還不錯」，媽媽說「而且還要很會打電動」、「嚇死偶了」。

媽媽接著繼續吐槽「她小時候我還擔心她智商有點低，呆呆的」，原PO回媽媽怎麼可以這樣講，媽媽還說「沒關係啦，反正是我生的」、「我還直接在她面前這樣講，她好像沒受傷」，讓原PO笑到不行，表示「果然是自己的親娘」。

原PO補充說，她跟她妹還有媽媽從小感情就蠻好，平常互開玩笑也不會客氣，所以彼此都知道底線，而且媽媽早就大力稱讚過妹妹了，並沒有要酸妹妹的意思。

網友們則紛紛表示「求妹妹心理陰影面積」、「好羨慕可以這樣對話的媽媽」、「也太好笑，媽媽好激動」，但也有人分享自己的經驗，表示有些時候真的會受傷「當初考到好大學，家人問我是不是偷看旁邊的答案」、「曾經考過第一名，媽媽一直說我是不是被雷打到還是發燒，但我明明就很認真看書準備，講到我哭出來，久了還是會受傷。」