老爸神聖書櫃珍藏「很厲害的書」 女兒挖出一看崩潰了

有人也有類似的童年經驗嗎？小孩子總覺得大人懂很多，都會看一些「很厲害的書」？還被警告不准靠近老爸的書房、書櫃玩？有女兒在爆怨公社公開老爸神聖書櫃「不能說的秘密」。

原PO說老爸愛逛跳蚤市場，愛買愛堆，東西看起來超亂，但老爸自認「亂中有序」。最近趁著家裡大掃除，老爸竟然把她從小蒐集的SHE、蔡依林、王力宏、許慧欣、周杰倫、孫燕姿、蔡健雅...所有陪伴童年的唱片、當年淋雨排隊簽名的所有簽名珍藏版、存了好久的零用錢買的伴唱帶特別版，全！丟！了！。原PO質問老爸，得到輕描淡寫回應「沒用啦，長大了除了珍藏錢其他都沒用啦～～」

原PO看到家裡書櫃還是滿滿，童年神秘回憶浮上心頭，「書櫃有一格一直是我們小朋友的禁地，」記得書櫃最上層都放一些「很厲害的書」，原PO忍不住爬上去看老爸珍藏了什麼？結果居然找到一本18禁的「情色私房笑話」。

原PO「超傻眼」，忍不住抱怨，「這種書不丟，丟我的珍藏版唱片！我真的要氣死！！！」

網友一片倒力挺老爸，「那本書想收！」、「排借閱」、「可能裡面夾鈔票」、「男人都知道 這才叫...經典珍藏」、「50收 害我想看看內文」、「丟我東西，我把他丟掉」。