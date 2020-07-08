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殺蟑誤拿噴漆！小強變身經典寶藍跑車 眾人驚艷：不可怕了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友誤拿噴漆罐對付蟑螂，意外讓牠變身「藍色跑車」。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
一名網友誤拿噴漆罐對付蟑螂，意外讓牠變身「藍色跑車」。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」

即使擁有可愛暱稱「小強」，蟑螂仍是許多人最討厭的昆蟲，每當牠出現在家中，就恨不得立刻處死牠。一名網友日前與蟑螂狹路相逢時錯拿噴漆罐，意外讓牠「華麗變身」藍色跑車，許多人看到照片後都笑說，這種顏色的蟑螂「好像沒那麼可怕了」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張藍色蟑螂的照片，貼文中表示，半夜遇到蟑螂出沒，他情急之下誤拿噴漆罐對牠「行刑」，這隻「小強」頓時全身染上日系跑車的經典寶藍色。發文者打趣的說「怎麼這顏色的東西好像都很會跑」，原來這罐噴漆是他之前組汽車模型用剩的，還笑稱這一噴下去「直接讓牠身價百倍」。

許多網友看到「藍強」現身大感「驚艷」，「一整個跑車感」、「再幫牠噴上六連星芒」（某日系車款官方標誌）、「這樣比較不可怕ㄟ，還有點時髦」、「蟑螂如果長這樣我可能會想養」、「第一次看到蟑螂沒馬上隱藏貼文」、「原來大家討厭蟑螂都是因為顏色」。還有人搞笑的說「這樣牠怎麼回家，家人都認不得了」、「牠會不會被同伴排擠」。

也有人分享另一種蟑螂變色的經驗，「以前我媽畫室的蟑螂會吃顏料，每次踩死都是不同顏色」。不過仍有網友無法「欣賞」，認為藍色蟑螂還是噁心，「就算牠變成這阿凡達顏色我還是無法接受牠的觸鬚…還有那刺刺的腳」。

至於這隻蟑螂的下場，發文者說「發現牠變色之後馬上換成殺蟲劑，所以死了」，另有網友解釋道，「昆蟲的呼吸器官是全身，你噴起來牠就無法呼吸了」。

爆廢公社

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