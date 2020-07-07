跟著白沙屯媽祖進香「越走越胖」 信徒：想瘦？門都沒有

媽祖是台灣人民最信仰的神明之一，每年3月開始的媽祖進香遶境活動吸引不少信徒參加，規模盛大堪稱是台灣最具代表性的宗教盛事。今年因為新冠肺炎疫情影響，白沙屯媽祖延後到7月5日凌晨出發，吸引了5萬多名信徒跟隨，還有許多人在路邊提供食物、飲料給信徒免費食用，就有一名網友在臉書上PO出沿途信徒提供的食物，讓他笑著說「想瘦？門都沒有」。

一名網友跟隨白沙屯媽祖遶境，沿路看到許多民眾提供相當多的食物，讓他笑著說「想瘦？門都沒有」。 圖／翻攝自「爆廢公社」 每年媽祖進香時，都會有許多虔誠的信徒擔心跟隨的人會肚子餓、口渴，因此沿途擺設食物和飲料，提供免費取用，讓信徒飽餐一頓，恢復體力後繼續跟著媽祖走，今年也不例外。一名網友看到民眾熱情的款待，拍下了照片PO到臉書「爆廢公社」，照片上可看到民眾提供水果、餅乾等東西，他笑著說「整條白沙屯路線都是我的buffet，想瘦？門都沒有」。

貼文也吸引許多有參與進香的網友回覆，還有人分享自己拿到民眾給的食物，「上一年吃過肉粽、鳳梨一大堆，連早餐也都準備好了，很感謝大家，讓我不餓到」、「真的，以前去沿路還會發給你好吃的果醬吐司，還有豆漿好好喝」、「昨天還吃米糕配貢丸湯」、「真的超豐盛也超熱情的。記得第一年去找媽祖婆，只不過問個路就被塞飲料，還直要我多拿一些」。

其他網友也稱讚民眾太熱情，跟隨媽祖進香根本就是「追肥之旅」，「沒錯，遶境會變胖」、「最後都是吃太多而跑不完」、「這真的是整條都有的吃喝，感受滿滿的人情」、「本來想說走一趟可以瘦3公斤，結果沒瘦還胖回來！大家都超熱情的」、「我走了上半天就完全飽了」、「越走越胖，有時真的飽了，還是會被硬塞」、「害我吃到不好意思」、「每年都越走越飽」、「遇到白沙屯媽跟大甲媽，想瘦？門都沒有」。