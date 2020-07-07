打開便當驚見「邪惡甜點」 超狂菜色網羨慕：一顆不便宜

便當店在台灣隨處可見，而台式便當通常包含一樣主菜和三樣配菜，但有網友日前打開便當卻被驚豔，因為竟然出現超狂甜點「蛋塔」，初次遇到讓他又驚又喜，照片在網上曝光，引來網友直呼「老闆好佛心，還附飯後甜點」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享便當菜色，裡頭有炸雞排和5樣配菜，但最引人注目的莫過於「脆皮蛋塔」，這款甜點幾乎不會出現在便當內，驚喜菜色讓人看了十分羨慕，罕見情況讓他笑說「剛好後天生日，沒蛋糕，蛋塔也不錯」。

貼文掀起網友們的熱議，「意不意外，開不開心」、「感覺賺到耶，下午茶都準備了」、「被便當耽誤的蛋塔店」、「成本很高，蛋塔一顆不便宜」、「好酷的組合」、「這店家我給過，求店名」、「有蛋塔加分」。原PO還在留言處提到，「總共訂4個便當，每個都有附蛋塔，應該不是老闆放錯」。