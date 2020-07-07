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木匠自製《鬼滅之刃》炭治郎木箱 網友驚艷：裝整套漫畫剛好！
漫畫《鬼滅之刃》去年改編為電視動畫之後迅速竄紅，吸納了不少粉絲關注。主角炭治郎將變成吸血鬼的妹妹裝在木箱中四處奔波的畫面，也因此蔚為風潮。
日本一名網友，日前就在推特上貼出一張完整的「炭治郎木箱」照片，並表示這是母親的木匠朋友設計製作而成，令網友們讚嘆不已。
根據Netlab的報導，原來網友所說的這名木匠朋友，打算舉行一場木工工作坊，而這個木箱就是該工作坊預計要完成的樣品，設計上不只輕巧，為了將負重降低到兒童能夠負荷的程度，也以塑膠代替金屬配件。
此外，這項設計最大的一個亮點是，其尺寸剛好得以容納已經完結的《鬼滅之刃》全套漫畫，令網友們大呼：「這已經是可以跟漫畫全套一起販售的豪華套組了！」，紛紛為成品的品質折服。
母から突然送られてきた炭治郎の箱のクオリティがヤバすぎる！！(´⊙ω⊙`)— いの@おゆうぎ会 (@marimo_ino) July 4, 2020
知り合いの大工の棟梁さんがお客さんのお子さんにプレゼントするやつの試作品をもらったらしく、鬼滅の刃が全巻入る収納ボックスらしい…プロの犯行すぎるだろ…… pic.twitter.com/DvgXyLUwKR
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