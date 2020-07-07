木匠自製《鬼滅之刃》炭治郎木箱 網友驚艷：裝整套漫畫剛好！

漫畫《鬼滅之刃》去年改編為電視動畫之後迅速竄紅，吸納了不少粉絲關注。主角炭治郎將變成吸血鬼的妹妹裝在木箱中四處奔波的畫面，也因此蔚為風潮。

日本一名網友，日前就在推特上貼出一張完整的「炭治郎木箱」照片，並表示這是母親的木匠朋友設計製作而成，令網友們讚嘆不已。

根據Netlab的報導，原來網友所說的這名木匠朋友，打算舉行一場木工工作坊，而這個木箱就是該工作坊預計要完成的樣品，設計上不只輕巧，為了將負重降低到兒童能夠負荷的程度，也以塑膠代替金屬配件。

此外，這項設計最大的一個亮點是，其尺寸剛好得以容納已經完結的《鬼滅之刃》全套漫畫，令網友們大呼：「這已經是可以跟漫畫全套一起販售的豪華套組了！」，紛紛為成品的品質折服。