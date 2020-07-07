太豪華！「villa級公廁」爽吹冷氣 網跪求公布地點

炎炎夏日，多數人都不愛離開冷氣房，沒想到竟有一位網友眼尖發現附設獨立冷氣的「villa級公廁」，他還笑虧「蹲到差點睡著」，令其他網友直呼，「不公布地點嗎？太自私了」！

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，由於自己腸胃不太好，所以經常會花時間在外頭找廁所，邊蹲邊滑手機，所以每次「蹲點」時，都會以舒適度評分廁所等級。

接著，該網友就貼出一張公廁照，只見這間「villa級公廁」附設一台獨立冷氣，冷氣開到最強直吹使用中的人，該網友大讚，這是他生平蹲過「認為是villa高級個人獨立小套房，個人給8.7分」，他自己還「蹲到差點睡著」。

尤其在炎夏期間，網友們看了都心生羨慕，紛紛跪求「不公布地點嗎？太自私了！」也有網友笑回，「這家應該是佛心廁所」、「感覺整間會很臭」、「冷氣濾網應該都屎垢」、「第一次看到那麼不惜成本的」、「太豪華了」、「屁股冷冷！！」。