三倍券預購首日超商機台當機 他見員工放這東西讚很專業

振興三倍券從7月1日開始超商預購，民眾也可以綁定數位券使用，但從前兩日的統計來看，民眾領取紙本券就佔了7成，比數位券還踴躍，尤其第一天上路時，超商的機台還出現當機故障情形，就有網友看到超商員工在機台上放了綠色乖乖，祈求機台能順利操作不當機，也讓鄉民們看了為之一笑。

7月1日超商開始預購三倍券，國內四大超商一早都有湧入許多民眾在機台前排隊，想要搶在第一天預購，但或許是因為人數太多，各家超商的系統一度當機，有的超商直接貼出「故障」的字條來提醒，還有民眾站在機台前面苦苦等候系統恢復。

有一名網友在《Dcard》論壇貼出一張照片，他1日到7-11超商看到ibon機台中間擺放了兩包綠色乖乖，讓他笑說「7-11員工好專業喔！怕當機還知道放綠色乖乖（還放兩包）」，他說這文化在科技業或是實驗室很常見，但是第一次看到7-11也這麼做，讓他覺得很新奇。

許多網友看了也深有同感，紛紛留言分享自己擺放乖乖的經驗，「這文化即便是台積電也會做，而且一定要綠色，紅色會當機」、「我當兵顧機房也會這麼做」、「學校大型機台擺限定椰香乖乖早已是傳統囉」、「我們工廠機台也都放乖乖，之前新來的外勞直接把它開來吃，老闆快氣死，超好笑」、「這個迷信科技業的應該都很懂吧！而且真的有用」、「我們實驗室的綠色乖乖都一箱一箱的，但是都過期了，難怪最近儀器常有問題」。