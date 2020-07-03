四神湯吃甜的？ 客家網友推薦：再加排骨豬腸超好吃

台灣是美食天堂，無論是台式傳統料理、夜市小吃，或是異國料理餐廳，全都唾手可得，讓外國人直呼台灣人太幸福啦！不過北中南部的料理方式也會出現歧異，最為人熟知的是，南部人口味偏甜，客家人愛吃重鹹，而同一道台式料理有可能會出現截然不同的味道。

原PO在Dcard上分享，自己是宜蘭人，從小喝的四神湯是會加淮山、蓮子、薏仁、綠豆的甜湯，到台北讀書後突然想念家裡常吃的四神湯，到夜市買的時候被眼前的畫面給震懾住了，他看到老闆從湯裡舀出豬腸，想說台北人怎麼這麼特別，甜湯裡面會加豬腸，回家後才發現四神湯是鹹的，直接顛覆原PO的視覺和味覺感受，不經懷疑是家裡的吃法太特殊，還是甜的四神湯是宜蘭特色小吃。

此文一出後各有擁護者，鹹湯派表示「在台北台中吃的四神湯是鹹的，而且腸子是標配欸」、「從來沒吃過甜的！震驚我了」、「宜蘭人也沒吃過甜的四神湯啊」、「甜的叫薏仁湯吧」、「甜的只是阿嬤把糖當鹽巴灑」，不過沒喝過甜四神湯的人也很好奇味道，詢問哪裡有在賣甜的。

雖然不像鹹湯派這麼多，但也釣出不少甜湯擁護者，「甜的一級棒」、「甜四神湯才是真理！！」、「看標題想說四神湯不是本來就甜的嗎」、「在學校說出四神湯是甜的被笑過」，也有網友出面說明，「我媽說只有客家人才會喝甜的，而且是節慶之類的時候比較會煮，所以客家人以外的應該都不知道有甜的。」很多客家網友贊同家裡都是煮甜的，「裡面還會放排骨跟豬腸也超好吃的」，還有網友都喝冰的說超消暑。

除了冰的四神湯外，有網友說曾經去朋友家，發現他們家吃甜麵線，「超級驚訝，結果一吃驚為天人！！」還有網友有聽過紅豆湯吃鹹的，也是大開眼界。