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他吃完咖哩赫見整副牙套大變色 網笑瘋：最潮螢光系

聯合新聞網 / 綜合報導
為矯正牙齒帶了隱適美的可拆式透明牙套，但卻在吃咖哩後發現，整副牙套竟染成黃色。 ／圖截自Dcard
為矯正牙齒帶了隱適美的可拆式透明牙套，但卻在吃咖哩後發現，整副牙套竟染成黃色。 ／圖截自Dcard

戴牙套除了能美觀，更能矯正牙齒達到良好的咬合，重拾牙齒健康。2日有網友在Dcard牙齒矯正版上發文分享，自己因矯正牙齒戴了隱適美的可拆式透明牙套，但卻在吃咖哩後發現，整副牙套竟染成黃色。

原PO在貼文中表示，在刷牙時才發現牙套已被染色，雖然經試過牙套清潔發泡劑，但沒有明顯的效果。而對於眾多網友留言建議，隱適美的牙套並不能帶著吃東西，但原PO對此回應，因下排牙齒比較後面，容易咬到，所以是醫生說要戴著吃飯。

不少網友開玩笑提到，「黃的很漂亮xD」、「天然上色啊，不錯不錯。等你換下一副牙套的時候可以試試看吃別的食物染成不一樣的顏色」、「顏色直接變最潮的螢光系」、「我當牙助這麼久，從來沒看過染成這樣的哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」。

也有相同經歷的留言回應表示「我之前也這樣，然後就戴著口罩遮羞」、「之前吃咖哩也變成這樣，隔天回診給醫生看，醫生還笑是不是吃了什麼會染色的食物哈哈」

部分網友貼心建議，可以使用其他偏方清潔，「有用過隱形矯正器專用的清潔錠嗎？」、「所需物品：洗潔精、小蘇打粉、衣物用漂白劑、陽光，陽光中的紫外線平日雖然對皮膚不好，但對污漬來說含有褪色效果，用日光曬乾衣服可淡化殘留的污漬。」

牙齒 Dcard 偏方

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