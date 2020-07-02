5歲兒說「喜歡男的」讓爸爸太震驚 真相曝光網友全笑翻

童言無忌，小孩們的童言童語通常都讓家長聽了好氣又好笑，一名網友表示昨（1日）他在玩手機時，兒子突然走進房間跟他說「我比較喜歡『男的』」，讓他非常震驚，沒想到他繼續追問喜歡誰時，兒子卻表示是喜歡「難的」拼圖，讓他聽了哭笑不得。

今（2日）一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，昨日他的兒子突然到房間內默默的對他說「爸爸我和你說喔，我比較喜歡男的呢」，讓他當下聽了非常震驚，不過他也提到不是不能接受孩子是同性戀，以前也和妻子討論過，兩人都認為順其自然就好，只是沒想到這天來得這麼突然！

原PO表示當時他心裡驚訝的想著「你才5歲啊！你真的知道你說的話是什麼意思嗎？」但表面上還是故作鎮定滑著手機詢問兒子喜歡的是誰，沒想到兒子卻一臉疑惑說「你說什麼？」，而他繼續追問「你不是喜歡男的？啊總該有喜歡的人吧？」

沒想到原PO一抬頭，只見兒子一邊拿著拼圖，一邊說著「難的就好，不一定要誰的，但是有恐龍的會比較好，這些都太簡單了」，讓他哭笑不得表示「難的拼圖我買！都買！什麼恐龍火車蜘蛛人，林北我買爆！」

爆笑對話曝光讓網友們紛紛留言，「兒子表示：爸爸我喜歡難的錯了嗎？」、「爸爸內心戲太多」、「大人踏入社會多了⋯總是想的比較複雜」、「爸爸去拼圖店全部包起來了啊！」、「這教訓告訴你，不要老是玩手機，請好好看著小孩在做什麼」、「其實愛人的能力比較重要，愛男愛女不重要」。