幫客人補桌上衛生紙卻誤拿「生理用品」 網笑：吸水力超強

工作一忙就容易出錯，甚至不小心鬧出笑話，近日有有名從事餐飲業的女網友在臉書社團「爆笑2公社」發文，有客人向她反映衛生紙沒了，自己連忙到後方倉庫拿取，沒想到卻誤把衛生棉放到客人桌上，害她尷尬到想挖洞鑽。

原PO在文中提到，早上正值人潮高峰時段，但有客人表示衛生紙沒了，自己到倉庫也沒注意就順手拿了一包，豈料放到客人桌上時，對方卻望著她說「老闆不好意思，妳拿錯了」，只見原PO拿的是整包衛生棉而不是衛生紙，讓她苦笑地說「可能需要喝蠻牛」。

貼文一出，網友留言笑說，「這個不傷皮膚又吸汗，請慢用」、「哈哈，尷尬了」、「這個吸水力超級強」、「傻傻的！這款比較貴」、「女客人表示：我剛走謝謝」、「涼感的擦起來比較舒服」、「用起來安心不外漏」。