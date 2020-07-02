點心吃肉包！一口咬下發現「騙很大」 網笑：老闆你累了嗎

消費者最怕買到圖文不符的商品！日前有女網友買肉包當點心吃，沒想到咬下去卻發現裡面騙很大，照片在網上曝光，引來網友留言直呼「老闆你累了嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享一張照片寫道「吃肉包遇到詐騙集團」，原本包子內餡應該有鮮美多汁的豬肉，沒想到吃到最後只看到包子皮，就好像在吃白饅頭一樣，這情況讓她無奈笑說「這是在哈囉，不要跟我說你是偽裝成包子的饅頭」。

貼文引發網友們的熱議，「被肉包耽誤的真饅頭」、「該不會是中國製的包子」、「包子：餡料已上傳雲端」、「國王的肉包，要有慧根才能吃到」、「真的是雷包」、「包中包，很是流行」、「肉離家出走了剩包子皮」、「這是一個間諜肉包」、「隱藏版商品懂不懂」。