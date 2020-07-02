店家推出「不會溺死的泳衣」銷售一空 網笑翻：超像米其林寶寶

炎炎夏日許多民眾都會跑去玩水，不過對於不會游泳的人，隨身攜帶游泳圈或浮板，反而很麻煩。對此，有網友發文分享，表示她近期看到運動用品店推出一款漂浮式泳裝，標榜可讓不會游泳的女性在水中活動，原PO一看便直呼這是「不會溺死的泳衣」，不過它外觀上的兩層游泳圈，也令原PO看傻眼，而有網友也稱這根本是黑色米其林寶寶的外觀。

原PO在「Dcard」發文分享，表示她近期看到運動用品店迪卡儂在推銷一款漂浮式泳裝，此款泳裝標榜可讓不會游泳的女性在水中活動，而且一推出即在官網銷售一空，原PO表示「能浮起來又能遮住自己天然的游泳圈，而且很適合想衝浪又不敢衝浪的人欸，連我會游泳的人都有點心動欸哈哈哈」。

不過這款泳裝的外觀也令原PO感到訝異，泳裝腰間有兩圈游泳圈造型的漂浮輔助物，看起來相當特別，而店家也在商品圖片下方寫道模特穿著這款泳裝充滿自信，令原PO直呼「到底誰穿了這件泳衣會充滿自信啦，這整篇文章一直強調穿了充滿自信，就算是仙女穿了都不一定有自信啦齁」，不過除了泳裝造型外，原PO仍認為整體非常實用。

對此，網友則紛紛留言，表示「好心動喔，我就是不會游泳但是想玩水的那個啦」、「有沒有考慮過天然游泳圈擠出來，比泳衣上的還大的問題」、「米其林早期的吉祥物裝扮」、「真的醜欸」、「可是我第一次看到的時候覺得我會買欸」、「笑死，好有創意」、「好像套了兩個輪胎在身上」、「是不是拿來純學游泳的啊」、「其實蠻好看的」。