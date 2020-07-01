私房錢藏這遭老婆嗆「啊不就很會」 網笑虧：記得分散風險

私房錢要藏在哪裡比較安全？有一名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文，他異想天開把私房錢藏在「掃把竿子」裡，沒想到有一天自己被老婆臉書發文標記，原來是藏在掃把裡的私房錢被發現，老婆還因此開嗆「啊不就很會藏」，令許多網友看了直呼「最危險的地方還是最危險的地方」。

男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文，原來他把私房錢藏在掃把竿子裡面，目測似乎還藏了好幾千元，不料被老婆逮到，老婆還因此開嗆「啊不就很會藏」，他只好無奈的問網友「有辦法拿回來嗎？」貼文一出，引起許多網友回應，有網友笑回「只能說下次再藏好一點」、「下次記得分散風險，不要都藏同一個地方」。

貼文吸引1.2萬人按讚，眾多網友見狀後紛紛留言「不好意思，您問的是命還是錢？」、「最危險的地方還是最危險的地方」、「你有看過有人從老虎的嘴裡把肉拿回來的嗎」、「你別想了，這個就像變了心的女朋友一樣，回不來了」、「叫你乖乖做好掃地工作，結果你看看…讓她拿去掃了齁」、「今天不知道有多少隻掃把要遭殃了，看來今天是掃把的紀念日」。

也有網友提供藏私房錢的「好方法」，比如就有網友說「教你啦，藏在鞋墊下就好了，鋪平看不出來」、「我都買隨身充，把內部清空放錢」、「真笨！我都藏老婆皮包！」。