她過馬路驚見「三縱條紋」斑馬線 內行人解答：導盲用的

一般我們常見的斑馬線都是橫向排列，不僅是在台灣，就連其他國家也是如此。不過昨（29）日一名女網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，昨天她走在馬路上時，赫然看見直向排列的斑馬線，由於是第一次見到感到新奇，於是不禁想問「三縱條紋到底代表什麼？」

原PO在文中表示，昨天她剛好要過紅綠燈時，低頭驚見柏油路上的斑馬線，呈現三條縱向紋路，讓她覺得相當神奇。從貼出的照片中可見，該斑馬線由三條縱向線條組成，與一旁「正常」的斑馬線形成強烈對比，仔細看還會觀察到三條縱向的斑馬線，似乎有些微突起的外觀，最後原PO就疑惑的問道「請問這個畫在斑馬線上的三縱條紋到底代表什麼？」希望有專業的網友可以出面解答。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，並紛紛開玩笑回應「看起來很像愛迪達聯名的斑馬線」、「感覺是馬路的特殊造型」、「拖行李請沿線直行的概念」、「愛迪達有贊助嗎？」

隨後就有專業網友出面解答，其實這三縱條紋是「導盲線」，「這是『導盲斑馬線』，因為過去有視障團體反應在過馬路時無法確認方向，所以貼心設計導盲班馬線，除了高度增加0.4公分幫助辨認，防滑係數也升級」、「這叫導盲斑馬線，比傳統斑馬線的防滑係數更高，可以指引方向、防打滑」、「除了這種的，也有一些縣市是用3D立體和彩色斑馬線」。