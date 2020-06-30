媽吃芒果加「神秘配料」 掀網友分享「暗黑料理」大全

每個人、每個家庭的飲食習慣各有不同，有些自認正常的食物搭配法，在外人眼中卻很怪。「爆廢公社」一名網友分享他媽媽吃芒果加的配料竟是「花生」，讓他忍不住大喊根本是「暗黑料理」。此文也引來許多網友分享自己見過特殊的料理，創意程度讓人大開眼界。

有位網友在臉書社團「爆廢公社」表示，「切好的芒果給我媽吃，她竟然拿起花生加上面，這是暗黑料理嗎？」並附上一張芒果撒上花生粒的照片。原po還加碼分享「上次我媽煮蛤蜊湯+餛飩這樣沒毛病，但是最後她下了黑芝麻，那鍋湯只有我爸默默的喝完，他說那是愛的料理。」

原po也邀請網友分享自己見過的暗黑料理，結果讓人大開眼界，「最近吃到鳳梨加泡菜意外清爽」、「我做月子時，我婆婆拿著紅麵線煮麥芽糖再加六顆蛋，說是給我當點心」、「香蕉雞湯……」、「家裡長輩都吃芭樂配菜脯」、「看來我阿嬤的涼拌竹筍灑胡椒鹽還好……」、「小時候MC來我媽會煮黑糖水，然後用黑糖水煮一顆水煮蛋……還有夏天太熱，我家直接用切好的鳳梨加上醬油，媽媽說這是一道菜……再來條魚，就可以吃飯了」。