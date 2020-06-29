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洗完衣服見「全機滿滿現金」超嗨 網友瘋喊：天天洗也可以

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在洗衣機拾獲數張百鈔。圖片來源／ 爆料公社
網友在洗衣機拾獲數張百鈔。圖片來源／ 爆料公社

平時在晾衣時容易在洗衣槽中撿到零錢，不過就有網友在洗衣槽中拾獲至少4000元的鈔票，幸運獲得額外錢財的他也不禁喊「別再埋怨洗衣服了！」，而其他網友也直言「這種情況一天洗五次我也願意」。

有網友在「爆怨公社」發文表示，「別再埋怨洗衣服了！有時會有意外的驚喜」，從原po所發的洗衣機照片中可看見，晾完衣服後的洗衣槽內竟然留有著一張千元及多張五百元和一百元鈔票，可說是收穫滿滿，不禁讓原po興奮直言「你的私房錢就是我的私房錢」，並將意外之財默默收下。

貼文一出，網友紛紛笑說「別人家的洗衣機都不會讓我失望」、「我上次撿到2500就高興到一個不要不要的了，想不到還有人更多」，也有人喊「很讚欸，叫我天天洗都可以」、「像這種情況讓我一天洗五次，我也願意」。

另外還有網友分享，自從某次被太太撿了4100元後，對方變得很喜歡幫他洗衣服，不過近日這名網友竟然在烘自己的衣服時撿到一萬三千元，讓他不禁慶幸喊「還好我這次自己烘衣服，一萬三否上繳給老婆心會痛」。

私房錢

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