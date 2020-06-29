車主改造「廁所風駕駛座」 網友笑翻：會有便意

每位車主對座駕都有不同要求喜好，為了滿足個人風格可能不惜功本為駕駛座改裝扮靚靚。近日有台灣網民分享其愛車的「廁所風裝潢」，出乎意料地不但獲網民普遍正評，大讚「好炫喔」、「不錯看」，更有人笑說可能一打開車門就有便意，笑稱「椅子改成馬桶就完美了」！

網民在facebook群組「爆廢公社二館」上分享圖片，說「這是有靈魂的腳踏墊」，可見圖中的私家車駕駛座，竟舖了階磚地板，並伸延至副駕駛座的位置，踏腳的中間位置有黑白相間的花紋，中間的起伏位則有不鏽鋼收邊，獨特設計令人一看到就想起洗手間。

廁所Style的駕駛座設計，獲網民一致好評，「開到一半會想大便」、「想在裡面洗澡」、「椅子要改成馬桶」、「為什麼這讓我想起阿嬤的廁所」、「左轉熱水右轉冷水」。

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文章授權轉載自《香港01》