客人退房後將棉被摺成「豆腐干」 網友提醒：千萬別這麼做

許多當過兵的男生相信對於摺棉被完全不陌生，軍中要求得摺出有稜有角的「豆腐干」才算合格，不過有民宿業者在臉書上貼出幾張照片，他在客人退房後進到房間裡準備整理清潔，沒想到看到棉被被摺成整整齊齊的「豆腐干」並放在床上，讓他看了哭笑不得，照片一出也引起網友們的熱議。

民宿業者在臉書「爆怨公社」表示日前有客人退房後，他進到房間裡準備打掃乾淨，沒想到一進去卻讓他看傻了眼，因為房間裡頭已經事先被客人整理好了，床單鋪得整整齊齊，枕頭也擺放好，旁邊在地板上的另一床床墊也是如此，更讓人訝異的是床上的棉被竟然被摺成軍中的「豆腐干」形狀，讓他開玩笑的說這位客人應該是用手機當電話卡來切平。原PO拍下照片上傳臉書並寫道「請問各位當過兵的大學長，民宿客人退房後棉被摺成這樣，是否該以毀壞國軍裝備議處？可以放腰八還是點放呢？」

貼文引來許多網友的留言討論，「一群當兵當瘋了」、「好險我們海陸不用摺」、「當兵摺過一次，然後放著長灰塵到退伍，因都睡睡袋」、「病態了，跟我爸一樣，退了十幾年每天也是豆干伺候」、「我覺得很整齊耶，沒當兵的路過」；不過多數人開玩笑的說這棉被摺得不及格，「這種的會被直接踢掉要重摺吧」、「摺這樣要抱棉被跑操場了」、「的確！按當兵標準，本款會被掀掉重來」、「要嘛不要摺，摺這樣真的是只會被班長刁而已啊」、「普通，我當班長時，這種程度會被我翻掉」。

但也有網友不贊成這樣做，因為只會讓整理的人更困擾，「整理房間的會崩潰」、「這樣只會增加房務的困擾，因為被套是要換掉的」、「摺成這樣對房務來說沒特別好整理」、「之前有看過民宿房務人員留言，她說希望客人退宿就別再摺被子了，不然她們換被單會更費時」。

客人退房後還把棉被摺成像軍中的「豆腐干」形狀。 圖／翻攝自爆怨公社