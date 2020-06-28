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女騎士「內褲外露」卡褲管 尷尬一幕她看傻：該說嗎？
近日有女網友停等紅燈時發現前方騎士的褲管外露異物，仔細看竟然是條「內褲」，這尷尬一幕讓她猶豫是否該告訴對方，照片在網上曝光，引來網友笑瘋直呼「騎車在走，內褲要有」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示「一早眼睛迷濛，看到這畫面整個醒了」，只見這名女騎士的腳踝出現一條「紫色內褲」，而且剛好卡在褲管外，疑似出門太趕沒有注意到，面對這景象讓她進退兩難，於是詢問網友「請問此時該不該告知對方呢？」
貼文立刻掀起熱議，眾人紛紛留言表示，「每日一善就決定是妳了」、「依我敏銳的觀察，這一定是前天晚上內褲跟褲子一起脫，結果隔天直接套上去所導致」、「妳不懂，那是今年最夯的飾品」、「沒襪子用內褲代替」、「原來這就是傳說中的，嚇到內褲鬆了」、「好厲害的穿法」、「內褲穿到這個境界也是神」。
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