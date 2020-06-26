男貼出家裡冰箱「開箱照」 網友有同感：當時光膠囊的概念

婆婆媽媽為了持家，對任何東西都相當節儉，為了不浪費食物，許多人都會存放在冰箱裡，時間一久，東西就越堆越多。一名網友貼出家裡冰箱照片，只見冰箱門一打開後裡面全都塞得滿滿的，根本分不清楚哪些是過期、哪些是即期品，照片一貼出來也引來許多人的共鳴，紛紛直呼「媽媽們的冰箱都好像」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出家裡冰箱的「開箱照」，只見下方的冷藏室和上方的冷凍庫以及兩個門邊通通都被食物塞得滿滿的，幾乎沒有什麼空隙，原PO開玩笑的說「懂得生活的收納設計！過期5年的玉米罐，超過10年的烏魚子，還有3年以上的肉粽，通通都在老媽的巧手下隱藏在最深處！」他還形容在媽媽的眼裡沒有什麼即期品、過期品，通通「一凍解千愁」。

照片引來網友們的熱議，「這樣冰箱會壞掉」、「冰箱還有在呼吸嗎？」、「這個冰箱只要一停電立刻就災難了」、「我覺得厲害的不是冰箱，是家中的長輩」、「有一種冰箱叫老媽的冰箱」、「經典名句…放冷凍不會壞啦」、「好像冰箱就是這樣才叫冰箱，滿滿的滿到關門要喬空間」、「把冰箱當成時光膠囊欸」、「肉粽比我小孩還老」、「我會偷丟…其實這樣很耗電，東西都混在一起的味道我也不想吃」。

還有許多網友看了很有同感，「我婆婆也是認為東西只要冷凍，就永遠不會壞」、「找到一個跟我們阿嬤一樣的」、「等到自己變成家庭主婦後，冰箱永遠都是滿的無誤」、「我媽也是，塞到冷凍庫都沒辦法結冰」、「我以為我家才是這樣，原來大家都是相同的情況，那這樣我放心了」、「我媽的冰箱也是這樣，超過10年的東西比新鮮的食物還多，而且還不能丟」。